Amministrative Finale Emilia, l’appello di Anpi: “Chiediamo ai candidati una posizione chiara e pubblica”

FINALE EMILIA- Una proposta di dichiarazione antifascista sottoposta ai candidati sindaci e ai candidati a consigliere comunale dei Comuni di Finale Emilia, Pavullo nel Frignano, Sestola, Zocca, Montefiorino e Palagano: è questo l’invito lanciato da Anpi in vista delle Amministrative di ottobre.

” Il 3 e il 4 ottobre 2021 i cittadini di sei Comuni della Provinciale di Modena sono chiamati ad andare alle urne per eleggere i sindaci e i Consigli comunali– scrive l’Anpi- Le elezioni avvengono in un momento in cui è in atto nel nostro Paese e in Europa un tentativo di negazionismo, di revisionismo e di riabilitazione del fascismo e del nazismo da un lato e, dall’altro, un attacco ai valori dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione”.

“Non è più tempo dell’indifferenza: per questo chiediamo a tutti i candidati di assumere una posizione chiara e pubblica e un impegno di fronte agli elettori”.

Un appello ai candidati ma anche agli elettori ai quali l’Anpi chiede di sostenere “nomi decisi a difendere i valori di libertà”.

