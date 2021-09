Ausl: accesso diretto ai punti vaccinali e nuove date del camper per le vaccinazioni “in movimento”

MODENA- Dopo il superamento, lunedì 20 settembre, del milione di dosi somministrate, l’Ausl prosegue nel riorganizzare la campagna anti Covid-19 in modo da consentire e favorire il più possibile l’accesso a tutti coloro che, ancora, non si sono vaccinati.

Da una parte il camper prosegue la sua “corsa”, in lungo e in largo per tutta la provincia, per raggiungere le persone vicino ai luoghi di vita e nelle occasioni di svago (il calendario aggiornato è riportato in allegato).

Dall’altra, si ampliano le possibilità di libero accesso ai punti vaccinali, secondo un calendario sempre aggiornato reperibile alla pagina dedicata del sito Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso. La vaccinazione sarà eseguita con vaccino a mRNA (Moderna o Pfizer) disponibile.

Alcuni Punti vaccinali hanno previsto date e orari rivolti a tutti, in altri casi invece sono state riservate delle fasce dedicate a chi deve ricevere la dose addizionale di vaccino.

Anche le persone che rientrano in quest’ultima categoria, infatti, non devono prenotare, ma saranno contattate direttamente dall’Azienda sanitaria tramite sms o, in altri casi, dai centri specialistici che le hanno in cura.

A seguito di questo contatto, la persona sarà invitata a recarsi in libero accesso presso uno qualsiasi dei Punti vaccinali della provincia di Modena per ricevere la dose addizionale. La convocazione avverrà in maniera progressiva, chi non dovesse riceverla subito è invitato ad attendere di essere contattato.

Tutte le informazioni su www.ausl.mo.it/vaccino-covid-dose-addizionale

Si ricorda infine che nel caso di vaccinazione di un minore di 18 anni è necessaria la presenza di uno o entrambi i genitori (non è possibile delegare altre persone, nemmeno altri familiari come ad esempio i nonni).

Il giorno della vaccinazione è necessario presentarsi al Punto vaccinale prescelto con i documenti utili (modulo di consenso informato al vaccino firmato da entrambi i genitori) disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori

