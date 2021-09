Bastiglia, la famiglia di Giulia Lucenti vuole risposte e chiede l’autopsia

BASTIGLIA- Una tragedia improvvisa, quella della morte della giovane Giulia Lucenti, che la famiglia non si aspettava: “Giulia stava bene, il suo quadro clinico si era stabilizzato e vogliamo capire cosa ce l’ha strappata“- ha dichiarato la mamma, Oxana Nesterenko, alla Gazzetta di Modena.

Da qui la decisione della famiglia di chiedere un’autopsia per accertare cosa sia veramente successo.

“I problemi di cuore che aveva Giulia non potevano portarla a un arresto cardiaco improvviso– continua la signora Nesterenko- Per questo, chiedo di non dire che è morta perché aveva problemi cardiaci”.

