Bomporto, corso di addestramento per la Polizia Locale dell’Unione del Sorbara

BOMPORTO – Settembre dedicato all’addestramento per gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale del Sorbara, impegnati in un corso di formazione incentrato sull’utilizzo dei mezzi di difesa e sulla prevenzione e gestione delle situazioni critiche, sia di natura fisica che psichica.

L’addestramento, in una serie di più incontri sia in aula che in palestra, è tenuto da un esperto istruttore della Polizia di Stato, specializzato nelle tecniche di intervento operativo e gestione di situazioni critiche.

I promotori dell’iniziativa, l’Amministrazione dell’Unione del Sorbara ed il comandante Luca Di Niquili, hanno precisato che la formazione e l’addestramento degli operatori di Polizia Locale sono elementi fondamentali per garantire protocolli di intervento efficaci e sicuri per gli operatori stessi e per i cittadini oltre che elementi fondamentali tesi ad una maggiore qualificazione professionale del Corpo di Polizia Locale, assicurando così maggiore prevenzione e sicurezza per la cittadinanza.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017