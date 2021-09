“Muriliberi”, alla scoperta del territorio di Bomporto, Solara e Sorbara attraverso 15 opere a tema “terra”

BOMPORTO – E’ stata inaugurata nella mattinata di sabato 18 settembre, a Bomporto e nelle frazioni di Sorbara e Solara, alla presenza del sindaco Angelo Giovannini, della curatrice Laura Solieri e dell’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, la seconda edizione della rassegna “Muriliberi”. Quindici opere di altrettanti artisti, quasi tutti presenti all’inaugurazione, in cui hanno avuto modo di presentare il loro lavoro, vanno a comporre un’originale esperienza di street art, che consentirà a chi vorrà di scoprire il territorio bomportese lungo tre itinerari per tre diverse forme d’arte (5 opere per ogni itinerario): fotografia a Bomporto, pittura a Solara e grafica a Sorbara. Per i visitatori, la possibilità di esplorare i tre centri, distanti pochi chilometri l’uno dall’altro, attraverso la chiave di lettura del tema “terra”, inteso nelle sue molteplici sfaccettature e in maniera del tutto originale da ognuno dei 15 artisti.

In particolare, a Bomporto sarà possibile apprezzare le fotografie di Beppe Zagaglia in piazza Roma (“Pioppeto innevato“); Paolo Lorenzi in Galleria S. Martino, da piazza Roma (“Verso una terra di speranza“); Nicola Casamassima in via per Modena (“La terra è di tutti“); Piero Cipollone in piazzale Donatori di Sangue (“Indiani dell’Ontario“) e Stefano Montinaro alla scuola secondaria A. Volta (“Nelle mani – La Cranàra“).

A Sorbara, invece, presenti le opere grafiche di Filippo Partesotti alla Casa della Legalità (“La terra è bassa“); Elisa Paganelli alla palestra comunale (“Interdipendenze“); Fabio Govoni in via Ravarino Carpi (“Semina“), Daniel Bund in via Verdeta (“Non molto bene“) ed Enrica Bergonzini in via Ravarino Carpi (“Terre distanti“).

A Solara, infine la forma d’arte che caratterizza le opere presenti è quella della pittura e le opere sono state realizzate da: Enrico Manelli in via I maggio (“Golem elogio della Terra“); Enrica Berselli alla palestra comunale (“AntiEtherea“), Barbara Giorgis al Circolo Solarese (“Sirena blu“); Leopoldo Cavaliere in via Cabassi (“Vitalità“) e Marco Mazzoni in piazza Marconi (“Quiet little voices“).

