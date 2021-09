Calcio, Promozione: bene Cavezzo e La Pieve Nonantola, la Virtus Camposanto batte la Quarantolese

Nel Girone C di Promozione continua l’ottimo momento per La Pieve Nonantola, che, dopo il successo in Coppa Italia “Minetti” arrivato in settimana, supera per 4-0, in trasferta, il Fiorano, rimanendo, così, a punteggio pieno in vetta alla classifica dopo tre giornate. Arriva un successo anche per il Cavezzo che, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, torna in campo battendo il Polinago, in casa, con il punteggio di 1-0. Bene anche la Virtus Camposanto che, tra le mura amiche, supera per 1-0 la Quarantolese, che dopo due successi nelle prime due gare di campionato, rimedia la prima sconfitta stagionale. Reti inviolate, infine, tra Centese e Solierese.

Promozione, Girone C, risultati giornata 3:

Atletico Spm Calcio – Castelnuovo 2-4

Casumaro – Persiceto 85 4-2

Cavezzo – Polinago 1-0

Centese Calcio – Solierese 0-0

Fiorano – La Pieve Nonantola 0-4

Virtus Camposanto – Quarantolese 1-0

Riposa: Ganaceto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 9

Ganaceto 6 *

Cavezzo 6 *

Virtus Camposanto 6

Quarantolese 6

Solierese 4 *

Polinago 4

Castelnuovo 3

Casumaro 3

Centese Calcio 2

Persiceto 85 1

Atletico Spm Calcio 1

Fiorano 0

*una partita in meno

