Calcio, Promozione: vittoria all’ultimo respiro per la Quarantolese. Ok anche Solierese, V. Camposanto e La Pieve Nonantola

Poker di successi per le squadre della Bassa modenese impegnate nella giornata odierna nella seconda giornata del campionato di Promozione, Girone C (turno di riposo, invece, per il Cavezzo).

La Quarantolese si è, infatti, imposta per 1-0, a San Martino Spino, contro la Centese, rimanendo così a punteggio pieno dopo due turni di campionato. La rete per gli uomini di mister Molinari è arrivata solo all’88‘, a firma Pedrazzoli, bravo a insaccare di testa su cross di Pagano, ma già in precedenza la Quarantolese si era resa molto pericolosa, con due reti annullate, una nella prima frazione di gioco e una nella seconda, allo stesso Pedrazzoli e a Brondolin.

Successo esterno, invece, per Solierese (1-3) e Virtus Camposanto (0-2), impegnate rispettivamente sui campi di Castelnuovo e Fiorano. Per la Solierese si trattava dell’esordio in campionato, visto che nel primo turno aveva riposato. A decidere il match le reti di Tulipano, Casarini e Signorino. La Virtus Camposanto, invece, si porta a quota tre punti in classifica, dopo la sconfitta dell’esordio, grazie alle reti di Baetta e Montorsi.

A punteggio pieno insieme a Quarantolese e Ganaceto c’è, invece, La Pieve Nonantola, che ha superato per 2-0 il Casumaro, grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Sghedoni e Azzouzi. La Pieve parte forte ed al 4’ Erihoui viene atterrato in area e per il sig. Stanzani è calcio di rigore: sul dischetto Ferrari ma Macchi neutralizza. Al 20’ Cheli entra in area con una bella azione personale, intervento dubbio del difensore ospite che atterra l’attaccante granata ma questa volta per l’arbitro non ci sono gli estremi per il tiro dagli undici metri. Al 25’ Rizzo scende in dribbling sulla sinistra, cross al centro verso Erihoui che, da pochi passi, calcia alto. Ancora La Pieve al minuto 37 con Rizzo che non trova la porta da buona posizione. Nel secondo tempo, al 65’ Diallo pennella un cross dalla destra, Sghedoni di testa insacca per il meritato vantaggio granata. Al 73’ ancora La Pieve in avanti: Cheli entra in area ma la sua conclusione termina alta sulla traversa. Al 75’ Teocoli di testa sfiora il raddoppio su calcio d’angolo di Ferrari. Al minuto 84 ancora Rizzo che tenta la conclusione ma Macchi para in uscita. All’86’ prima azione del Casumaro, Ruggiano calcia da fuori area e sfiora il palo alla sinistra di Ortensi. Nel finale, al 90’+1 raddoppia Azzouzi: bello scambio al limite dell’area con Napoletano e Monaco e tiro che si insacca alla sinistra di Macchi.

Promozione Girone C, risultati giornata 2:

Castelnuovo – Solierese 1-3 (Cantaroni (C), Tulipano (S), Casarini (S), Signorino (S))

Fiorano – Virtus Camposanto 0-2 (Baetta, Montorsi)

La Pieve Nonantola – Casumaro 2-0 ( 65′ Sghedoni, 91′ Azzouzi)

La Pieve: Ortensi, Tudini (70’ Azzouzi), Diallo, Teocoli, Ruopolo, Sghedoni, Erihoui (60’ Monaco), Ferrari, Cheli (80’ Napoletano), Lupusor (75’ Natali), Rizzo (87’ Serafini). A disp.: Bretta, Marra, Modica, Guerzoni. Allenatore: Andrea Barbi

Casumaro: Macchi, Vinci, Passerini, Battistella, Benini, Quaquarelli (70’ Minarelli), Ruggiano, Frigieri, Ciarlantini (50’ Rimondi (75’ Bonfatti)),Iazzetta, Nicoli. A disp.: Balboni, Bianchi, Bongiovanni, Finardi, Tonioli, Tucci. Allenatore: Alessandro Panzetti

Arbitro: sig. Marco Stanzani di Bologna

Persiceto 85 – Ganaceto 1-2

Polinago – Atletico Spm Calcio 0-0

Quarantolese – Centese Calcio 1-0 (88′ Pedrazzoli)

Quarantolese: Giovanelli A. Pisa F. Brondolin L. Mari V. Barbalaco D. Gobbi R. Marinella N. (52’ Cavicchioli) Bortolazzi A. (75’ Pagano) Gozzi M. (C) (Bazzani) Pedrazzoli G. Ferrari A.

A disp. Pivanti T. Gavioli M. Brandoli Cafiero C.. Akari S. Grillenzoni T. ALL. Molinari L. Centese Calcio Vespucci Orsini (60’ Ibnou) Cioni Hoxha Zanca (79’ Roccati) Roccato Doronzo Fiorini (C) Vaccari (85’ Bianchi) Greco Soverini (70’ Riva). A disp. Caso Capogreco Gnaccarini Finessi. ALL. Vinci Ammoniti: Pisa (Q) Soverini (C) Fiorini (C) Mari (Q) Gobbi (Q) Ibnou (C) Bianchi (C). Espulso al 94’ Hoxha (C)



Classifica Promozione Girone C:

Ganaceto 6

La Pieve Nonantola 6

Quarantolese 6

Polinago 4

Solierese 3 *

Cavezzo 3 *

Virtus Camposanto 3

Persiceto 85 1

Centese Calcio 1

Atletico Spm Calcio 1

Fiorano 0

Castelnuovo 0

Casumaro 0

*una partita in meno

