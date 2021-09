Calcio, Seconda Categoria: successi per Nonantola, Pol. Solarese e Folgore Mirandola, ko Rivara e Sanmartinese

Nel Girone G di Seconda Categoria, continua il momento magico per la Pol. Nonantola Calcio, che supera col punteggio di 6-1 il Calcara Samoggia nella seconda giornata di campionato, rimanendo così a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Nel Girone E, invece, la Folgore Mirandola si è imposta per 3-1 sul campo della Vis San Prospero, riscattando così la pesante sconfitta (3-0) contro Novellara, subita la scorsa settimana. Nello stesso raggruppamento, bene anche la Polisportiva Solarese, che ha battuto 2-0 il Campogalliano. Ko, invece, per Sanmartinese (2-4 in casa contro Novellara) e Rivara, sconfitto 3-1 sul campo della Villa d’Oro. Il primo tempo ha visto gli ospiti impensierire spesso gli avversari. Già al 5’, il Rivara ci prova con Quarta A, su punizione dal limite, ma Giuntoli mette in angolo. Al 10’, invece , arriva il vantaggio della Villa D’oro con Konate, su assist di Gasparini. Al 15’, occasione per gli ospiti: Goldoni, di testa, mette una bellissima palla per Malagoli M, che controlla e si trova solo davanti a Giuntoli, che respinge. Al 33’, il Rivara ci prova ancora, questa volta con Golinelli su punizione: il tiro però si impatta sulla barriera e sulla ribattuta Lanfranco prova la conclusione che esce di poco. Sempre lo stesso Lanfranco poi, dopo poco, crossa dal fondo per Malgoli R, che prova di prima la conclusione, ma è sempre il n.1 dei padroni di casa che respinge. Nella ripresa gli ospiti cercano il pareggio con Paganelli, che dal fondo crossa sempre per Malgoli R, che di prima intenzione tira, ma è fuori. Al 55’, su ribattuta in area, Il direttore di gara, vede una mano di Paganelli e concede il rigore per la Villa d’Oro: Konate dal dischetto non sbaglia e segna il 2-0, Il Rivara reagisce e accorcia le distanze con Golinelli al 62’ su assist di Paganelli. Gli ospiti sembrano crederci, ma al 74’ Saidy, dal fondo, entra in area e serve Konate che è libero e sigla la tripletta per il definitivo 3-1. Nelle immagini seguenti, alcune fasi di gioco della partita tra Villa d’Oro e Rivara:

Nel Girone L, infine, turno di riposo per lo Junior Finale.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 3:

Baracca Beach – 4 Ville APS 1-0

Carpine 1954 – Daino Santa Croce 0-2

Polisportiva Solarese – Campogalliano 2-0

San Paolo – Cabassi Union Carpi 1-2

Sanmartinese – Novellara Sportiva 2-4

Villa d’Oro Calcio – Rivara 3-1

Villa d’Oro Calcio: Giuntoli, Mamouni, Di Barno, Degli Esposti (cap), Di Maria, Pignatti A, Saidy (80’ Fontana), Ed Darray (57’ Fanini), Konate (85’ Udoji), Cisse, Gasparini (70’ Baracchi). A disp: Haddaji, Baracchi, Bardouz, Fontana, Fanini, Rizki,Romano, Udoji. All: Barozzi

Rivara: Pivanti, Lanfranco, Goldoni (39’ Malagoli R.), Grossi, Luppi, Vacchi (cap) Paganelli (81’ Assad), Tassinari (81’ El Marjani), Golinelli, Quarta A. (65’ Pradella), Malagoli M (88’ Vuksani). A disp: Gennari, Pignatti F., Quarta R., Malagoli R., Pradella, El Marjani, Assad, Vuksani, Braghiroli. All: Pignatti

Marcatori: 10’, 55’ (rig.), 74’ Konate (V), 62’ Golinelli (R).

Ammoniti: 25’ Ed Darray, 59’ Saidy, 63’ Golinelli, 85’ Assad, 90’ Luppi.

Vis S. Prospero – Folgore Mirandola 1-3

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Novellara Sportiva 6

Daino Santa Croce 6

Villa d’Oro Calcio 6

Polisportiva Solarese 6

Cabassi Union Carpi 3

Baracca Beach 3

Vis San Prospero 3

Folgore Mirandola 3

Campogalliano 3

Carpine 1954 3

4 Ville APS 0

San Paolo 0

Rivara 0

Sanmartinese 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 2:

Calcara Samoggia – Nonantola Calcio 1-6

Crespo Calcio – Maranese 2-1

Gaggio – Bazzanese Calcio 1923 1-1

Pioppe Calcio – Monte San Pietro 2-0

S.Anna – Zocca 2-0

United Montefredente – Piumazzo 1970 2-1

Mercoledì 29 settembre, ore 20.30:

Ponte Ronca – Appennino 2000

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Nonantola Calcio 6

S. Anna 6

Crespo Calcio 4

Gaggio 4

Appennino 2000 3*

Pioppe Calcio 3

United Montefredente3

Zocca 3

Monte San Pietro 3

Piumazzo 1970 1

Bazzanese Calcio 1

Ponte Ronca 0*

Maranese 0

Calcara Samoggia 0

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 2:

Amici di Stefano 2017 – Sorgente 0-1

Dogatese – Bondeno Calcio 3-4

Filo – Ricci Francesco (rinviata)

Laghese – Barco (rinviata)

Nuova Codigorese – Ostellatese 0-1

Santa Maria Codifiume – Traghetto Molinella 4-3

Riposa: Junior Finale

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 6

Santa Maria Codifiume 6

Filo 3*

Junior Finale 3*

Ostellatese 3*

Ricci Francesco 3*

Nuova Codigorese 3

Sorgente 3

Laghese 0*

Barco 0*

Dogatese 0

Traghetto Molinella 0

Amici di Stefano 2017 0

*una partita in meno

