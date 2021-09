Calcio, Terza Categoria: bene Limidi e Novese, Medolla-Concordia 2-0

Nella seconda giornata (da calendario sarebbe la terza) del Girone B (Modena) del campionato di Terza Categoria, arrivano importanti successi per Centro Polivalente Limidi, Medolla (entrambe a punteggio pieno dopo due gare) e Novese, rispettivamente contro Gino Nasi, Concordia e Nuova Aurora. Pareggio pirotecnico (3-3), invece, per la Robur La Pieve, fermata in casa dalla Polisportiva Cognentese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 3:

Circolo Rinascita – Cortilese 4-0

G. Nasi – Centro Polivalente Limidi 1-3

Medolla – Concordia Calcio 2-0

Nuova Aurora – Novese 1-3

Reno Centese – Virtus Mandrio 0-2

Robur La Pieve – Polisportiva Cognentese 3-3

Riposa: Old Invicta

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 6

Centro Polivalente Limidi 6

Virtus Mandrio 6

Old Invicta 3*

Circolo Rinascita 3

Novese 3

Concordia Calcio 3

Cortilese 3

Polisportiva Cognentese 1

Robur La Pieve 1

Reno Centese 0*

Nuova Aurora 0

Gino Nasi 0

*una partita in meno

