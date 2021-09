Calcio, Terza Categoria: Concordia – Robur La Pieve 1-0, dilagano Medolla e Centro Polivalente Limidi

Ottimo avvio di campionato, in Terza Categoria, per Medolla e Centro Polivalente Limidi, che, entrambe in trasferta, si impongono sui campi di Gino Nasi e Nuova Aurora, rispettivamente per 0-4 e 0-3, nella prima giornata del Girone B. Nello stesso raggruppamento, vittoria anche per il Concordia Calcio, che ha superato di misura la Robur La Pieve (1-0). Ko casalingo, invece, per la Novese, che ha perso 3-1 contro l’Old Invicta.

Terza Categoria, Girone B, risultati giornata 1:

Concordia Calcio – Robur La Pieve 1-0

Cortilese – Polisportiva Cognentese (rinviata)

Gino Nasi – Medolla 0-4

Novese – Old Invicta 1-3

Virtus Mandrio – Circolo Rinascita 3-0

Nuova Aurora – Centro Polivalente Limidi 0-3

Riposa: Reno Centese

Terza Categoria, Girone B, classifica:

Medolla 3

Centro Polivalente Limidi 3

Virtus Mandrio 3

Old Invicta 3

Concordia Calcio 3

Cortilese 0 *

Polisportiva Cognentese 0 *

Reno Centese 0 *

Robur La Pieve 0

Novese 0

Circolo Rinascita 0

Nuova Aurora 0

Gino Nasi 0

* una partita in meno

Foto: pagina Facebook Robur La Pieve

