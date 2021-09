Camion si ribalta sulla Canaletto, disperso il carico tra Bastiglia e Albareto

Per la perdita del carico sulla sede stradale da parte di un mezzo pesante, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 193,800, tra Bastiglia e Albareto (MO).

Il traffico leggero in direzione nord/Lombardia è temporaneamente indirizzato sulla viabilità locale alla rotatoria per Munarola/Albareto (km 191,800) mentre per il traffico pesante è attualmente prevista l’inversione di marcia in direzione Modena. In direzione sud/Modena la circolazione e deviata sulla rete secondaria all’intersezione per Ravarino/Carpi (km 196,500).

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.

