Camposanto: “Chiediamo solo una stradina asfaltata e un’area verde ben curata”

CAMPOSANTO- “Non si sa perché ma il Comune di Camposanto ha deciso di non asfaltare questa zona, nonostante le sollecitazioni dei cittadini“- è questa la denuncia, pervenuta alla nostra redazione, di un cittadino di Camposanto. La zona in questione è via Panaria Est, località Ghirone.

“La piccola area verde è abbandonata a se stessa e spesso, nel cuore della notte, diventa un confortevole “punto pernotto” per i numerosi camionisti che vi transitano”.

“Sarebbe dignitoso per il Comune e per le numerose famiglie che abitano in questa zona periferica avere la stradina asfaltata e un area verde ben curata. In fondo non chiediamo molto”– conclude il nostro lettore.

