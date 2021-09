Concordia, sabato 18 settembre nuova riunione del Forum dei Giovani

CONCORDIA – Domani, sabato 18 settembre, alle ore 15, è in programma una nuova riunione del Forum dei Giovani di Concordia, presso la Sala delle Capriate della Biblioteca Comunale. L’obiettivo, si legge nel post pubblicato su Facebook dall’Amministrazione comunale di Concordia, è quello di “raccogliere i bisogni, le idee e i sogni del cassetto dei giovani di Concordia e immaginare come queste idee possano riempire e riusare spazi disponibili, in particolare spazi del centro storico in ricostruzione”. Durante le prime due riunioni del Forum dei Giovani di Concordia sono state presentate e discusse ben 40 idee arrivate dai giovani di Concordia, via mail o in forma cartacea.

