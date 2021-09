Covid, a che punto è la campagna vaccinale nella Bassa? I dati Comune per Comune

A che punto è la campagna vaccinale contro il Covid-19 nei comuni della Bassa modenese dopo circa nove mesi dalle prime vaccinazioni? Nella seguente tabella, aggiornata al 13 settembre, la risposta a questa domanda, attraverso i dati forniti dall’Azienda Usl di Modena

“La campagna vaccinale anti-Covid – scrive l’Azienda Usl di Modena in una nota stampa – in provincia di Modena prosegue con risultati molto incoraggianti, come dimostra la percentuale di popolazione già inserita nel circuito vaccinale. Le percentuali di adesione vaccinale, con variazioni lievi nei singoli comuni, restituiscono un quadro in linea con gli obiettivi della struttura commissariale, e di questo dobbiamo essere felici e ringraziare in primis tutti i professionisti e i volontari che stanno lavorando con abnegazione e competenza alla campagna vaccinale. L’obiettivo, oggi, è raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Gli sforzi che l’Azienda USL st compiendo – continua la nota – vanno tutti in questa direzione: dal camper vaccinale presente nelle occasioni che richiamano un notevole afflusso di cittadini, come feste, sagre e festival, al libero accesso in determinate giornate nei Punti vaccinali della provincia, passando per le iniziative dedicate a fasce d’età (giornate dedicate con il camper nelle scuole, per una ripresa in sicurezza della didattica in presenza) e per target di popolazione. I Distretti sanitari, in collaborazione con le amministrazioni comunali e avvalendosi anche della mediazione culturale, stanno organizzando incontri anche con le comunità di stranieri residenti sul territorio. L’obiettivo è informare correttamente sulla campagna vaccinale in corso e attivare percorsi concreti di vaccinazione, tanto che in poche settimane è stato possibile incrementare notevolmente l’adesione delle varie comunità.

A Mirandola – si legge nel comunicato dell’Azienda Usl – domenica scorsa il camper vaccinale ha fatto sosta presso la sede dell’associazione culturale della comunità islamica, dove è stato possibile somministrare oltre 60 dosi di vaccino anti-Covid. L’incontro con la comunità cinese, inoltre, ha consentito di vaccinare quasi 100 persone. A Castelfranco Emilia è stata organizzata una seduta vaccinale dedicata alla comunità Sikh, mentre a Carpi gli incontri con la comunità pakistana hanno prodotto un importante risultato in termini di nuove prime dosi somministrate proprio tra i cittadini pakistani residenti nel distretto.

Altri incontri – annuncia l’Azienda Usl – sono già in programma in tutti i Distretti della provincia. Nel complesso, il dato provinciale relativo alla vaccinazione della popolazione straniera è passato in due mesi dal 40,4% di stranieri vaccinati (35.505 persone) del 6 luglio al 60,1% (53.286) del 6 settembre, con un incremento percentuale del 50%. Nelle prossime settimane si proseguirà su questa strada, per incrementare la percentuale di vaccinati e mettere in sicurezza gli ambiti sociali ed economici della comunità modenese”.