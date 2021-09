Covid, a Modena 7 pazienti su 8 in terapia intensiva non hanno completato il ciclo vaccinale

Continua il consueto appuntamento con il bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Situazione ricoveri in AOU di Modena

Sono 52 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi (17 settembre) in Azienda Ospedaliero – Universitaria, tutti al Policlinico, 8 dei quali tra terapia intensiva e subintensiva. 41 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19 mentre i restanti 6 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. Il 65,85% degli assistiti per Covid-19 presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è vaccinato. In Terapia Intensiva 7 pazienti su 8 non hanno completato il ciclo vaccinale.

Interessante notare che dei 20 pazienti con meno di 65 anni, uno solo ha completato il ciclo vaccinale, mentre 3 hanno effettuato solo una delle due dosi. Di questi, 2 hanno una pregressa condizione di fragilità.

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 65 anni. L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 74 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 56,5 anni.

In Terapia Intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 56,8 anni. Il paziente vaccinato ha 71 anni con una condizione preesistente di fragilità, così come la paziente di 57 anni che ha effettuato da poco la prima dose

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017