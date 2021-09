Dal 16 al 22 settembre la “Settimana Europea della Mobilità”

CARPI- L’Amministrazione comunale informa che la città di Carpi aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità”, la cui ventesima edizione è prevista dal 16 al 22 settembre. In particolare, con il motto “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!”, l’adesione si concretizza attraverso le iniziative della campagna “Sei sicuro?”

Questo il programma completo organizzato dal Comune:

Giovedì 16 settembre ore 7.30-9.30 – Giretto d’Italia promosso da Legambiente. Monitoraggio degli spostamenti casa-lavoro sulle vie S. Giacomo, Nuova Ponente, Fanti e Cavallotti;

ore 7.45- Competizione Simbolica da casa al Municipio di Carpi. Dimostreremo che spostarsi in modo sostenibile è possibile e veloce organizzato dal Servizio Mobilità del Comune di Carpi;

ore 7.45– Gazebo #SEISICURO? informativo/divulgativo davanti al Municipio di Carpi. Distribuzione del materiale della campagna #SEISICURO? da parte della polizia locale;

dalle ore 8 alle 22- Eventi in via Matteotti, adesione al Car Free Day promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e Commissione Europea. La strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 23 nel tratto tra piazzale Re Astolfo e via Mazzini;

venerdì 17 settembre ore 17.30- Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione Carpi. Partenza dal Municipio;

sabato 18 settembre dalle ore 10 e alle 16- Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione di Carpi. Partenza dal Municipio;

domenica 19 settembre ore 16- Tour alla scoperta delle nuove ciclabili a cura di Fiab Modena sezione di Carpi. Partenza dal Municipio.

mercoledì 22 settembre ore 12.15– Giro inaugurale della nuova rete ciclabile. Conclusione della Settimana Europea della Mobilità partendo dal parcheggio dell’Autostazione di via Peruzzi organizzato dal Comune di Carpi.

ore 12.15– Gazebo #SEISICURO? in Via Peruzzi.

All’uscita da scuola sarà distribuito agli studenti materiale informativo promosso da Politiche Giovanili del Comune di Carpi e polizia locale.