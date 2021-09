Finale Emilia, ecco le liste per il candidato sindaco Mattia Veronesi

Movimento 5 stelle

PANZETTA CLAUDIA, 46 anni, pizzaiola

GIUGNI ROBERTA, 48 anni, operatore socio sanitario

MOLINARI LUCIA, 49 anni operaia metalmeccanica

GUIDETTI PARIDE, 66 anni, Presidente società “Pattinaggio Finale Emilia”

MARTINOLI DELIA, 57 anni, educatore professionale

MAINI MARCO, 57 anni, Autista

CORAZZARI CARLO, 59 anni, pensionato

MALAK MOHAMAD KAMEL, 66 anni, Medico

FERIOLI PATRIZIA, 61 anni, casalinga

TRIVELLINI ENRICO, 60 anni, idraulico

MOLINARI ANTONIO, 61 anni, impiegato commerciale. impegnato ad indirizzo sport associazionismo volontariato enti no profit.

SUFFRITTI SILVIA, 58 anni, Naturopata /Erborista

MOLINARI PAOLA, 58 anni, Casalinga

CAVAZZA GIORGIO, 69 anni, dentista

POZZATI GIOVANNI, 74 anni, pensionato

PANZETTA GIULIA, 48 anni, artigiana

Generazione futura

Eleonora Tomasini 29 anni, esperta in conservazione della natura e gestione della fauna selvatica.

Giada oltramari 28 anni, consulente in finanza agevolata ed europrogettazione.

Veronica Palazzi, 25 anni, laureata magistrale in editoria e giornalismo e coordinatrice del gruppo di lettura locale.

Beatrice Pignatti, 25 anni, docente tecnico pratico di scienze e tecnologie agrarie.

Davide Cavallari, 32 anni, docente di scienze motorie e preparatore atletico.

Laura Nadalini, 31 anni, esperta di analisi di benchnarking e data visualization in ambito creditizio.

Andrea Metafuni, 32 anni Fotografo, videomaker, colorist. Al servizio delle arti visive.

Francesca Bergonzoni, 18 anni, studentessa di Lettere a Bologna diplomata in geometra.

Giada Rosta, 29 anni, impiegata

Massimiliano Dall’Olio, 48 ingegnere e docente

Flavio cesarano, 18 anni, diplomato al geometra

Giacomo bregoli, 54 Anni, allenatore

Pavani, 49 Anni, Ingegnere, libero professionista.

Sinistra civica e coraggiosa

BARALDI MARCO, 52 anni, operaio e RSU Cgil VM Cento

CANDINI MAURA, 44 anni, dipendente Cgil Modena

BERGAMINI FRANCESCO, 37 anni, laureato in scienze motorie e istruttore di attività fisica e sportiva.

GOVONI ELENA, 59 anni, tecnica della prevenzione all’Ausl Modena

BOETTI ALBERTO, 71 anni, imprenditore

MALAGOLI MARZIA, 49 anni, operatrice in azienda biomedicale e RSU Cgil

FERRARI ALBERTO, 46 anni, impiegato ceramica ABK Group

MALAGUTI LISA, 46 anni, barista

LUGLI STEFANO, 46 anni, dipendente Comune di Concordia

PINTI ROSALBA, d<60 anni, dipendente pubblico e guida ambientale escursionistica

MARCELLO STANCARI, 40 anni, animatore sociale presso i servizi della Coop. Gulliver

SOFFRITTI CLAUDIA, 53 anni, dipendente e RSU ceramica ABK Group

VINCENZI GIUSEPPE, 71 anni, pensionato

TRIVELLINI JENNY, 43 anni, responsabile vendite negozio di abbigliamento

TASSINARI MASSIMO, 62 anni, sindacalista CGIL in pensione

Dichiara Mattia Veronesi:

Abbiamo lavorato per avere tre liste rappresentative e con ottimi volti. In queste elezioni non si confrontano 4 candidati sindaco ma due idee di paese, gli altri tre puntano più o meno a mantenere l’esistente o restaurare il passato, con qualche tono di azzurro o di rosa a differenziarli. Noi puntiamo al futuro. All’innovazione, allo sviluppo del nostro territorio. Puntiamo a progettare il paese per i prossimi vent’anni, un paese attrattivo che possa accogliere nuovi capitali e permettere alle persone di crescere, fare investimenti e costruirsi un futuro qui.