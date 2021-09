Finale Emilia, il candidato sindaco Poletti: “Faremo nostri gli obiettivi della Settimana Europea della Mobilità”

FINALE EMILIA – La Settimana Europea della Mobilità, iniziata giovedì 16 settembre, festeggia i suoi primi 20 anni adottando lo slogan “Muoviti sostenibile…e in salute” che rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di COVID-19 ed è anche un invito, rivolto a città e Amministrazioni locali, a sostenere l’aumento della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni. Attraverso una nota stampa, il candidato sindaco di Finale Emilia Poletti interviene così sul tema:

“Se i cittadini ci daranno l’opportunità di governare il comune di Finale Emilia per i prossimi cinque anni – afferma il candidato sindaco per il centrosinistra Marco Poletti – faremo nostro questo invito. Nel nostro programma, infatti, è prevista l’erogazione di incentivi per la mobilità elettrica con agevolazioni ai privati cittadini che installeranno colonnine di ricarica e la richiesta ai player delle multiutility per la messa in opera di punti di ricarica elettrica in diverse aree pubbliche. Non c’è però solo questo: pensiamo anche al turismo ‘lento’ che può essere una grande opportunità per i nostri territori, se si ha la capacità di integrare e valorizzare le risorse presenti e attribuire loro un valore educativo e di formazione, per i bambini e i ragazzi, ma anche per gli adulti”.

L’Area Nord non è certamente una destinazione turistica di primaria importanza, ciononostante ha in sé tutte le caratteristiche per diventare interessante per un target di turisti che amano il ciclo turismo, che cercano esperienze legate alla tradizione enogastronomica del territorio e che manifestano un interesse verso i beni culturali e le diverse espressioni dell’artigianato artistico, in sostanza verso il turismo esperienziale.

“È nostro obiettivo – aggiunge Poletti – sostenere progetti che, sfruttando la neo inaugurata Ciclovia del Sole, siano in grado di collegare le aree di maggior attrazione con quelle a minore densità turistica, con lo scopo di alimentare le relazioni e le connessioni tra l’attività turistica e altre attività: artigianato, enogastronomia, produzioni tipiche locali, cultura eccetera. In questo senso, la valorizzazione della ciclabile ex Sefta, Finale Emilia–San Felice sul Panaro, consentirà al nostro Comune di essere l’unico che potrà essere attraversato da coloro che opteranno di percorrere il Panaro per congiungersi all’argine destro del Po e arrivare così a Ferrara e ai Lidi Ferraresi”.