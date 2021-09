Disagi servizio scuolabus a Finale Emilia, Veronesi: “Serve una programmazione seria”

FINALE EMILIA – “Una programmazione seria e oculata per evitare disagi a chi viaggia in scuolabus”. Il candidato sindaco di Finale Emilia Mattia Veronesi raccoglie le proteste dei cittadini all’indomani dell’avvio del nuovo anno scolastico senza il servizio di scuolabus.

“Ancora una volta all’avvio dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale si fa trovare impreparata”, attacca Veronesi, candidato per la coalizione formata da MoVimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Coraggiosa, Generazione Futura 2030.

“Ci sono pervenute segnalazioni di scuolabus costretti a restare fermi – puntualizza Veronesi – perché gli autisti non sono stati assunti per tempo e non è stato possibile programmare le corse. Il coordinamento tra gli uffici preposti è sempre più un’utopia. Il risultato? Il solito caos che penalizza i cittadini, soprattutto le famiglie di lavoratori che, per altro, hanno già pagato il servizio di trasporto scolastico”.

Il candidato presenta dunque una ricetta per il rilancio. “Occorre programmare con attenzione e in netto anticipo – il pensiero di Veronesi – e rendere efficiente il servizio pubblico per garantire i servizi fondamentali alle famiglie. Ricostruire la macchina comunale significa proprio ciò: far lavorare l’ente in modo da dare risposte puntuali e certe ai cittadini”.