Finale Emilia, il disappunto di Sinistra Civica e Coraggiosa sul nuovo presidio di polizia locale

FINALE EMILIA- In merito all’inaugurazione del nuovo presidio di polizia locale a Massa finalese, Sinistra civica e coraggiosa di Finale Emilia ha espresso, in un comunicato stampa, tutto il suo disappunto per la condotta del sindaco Palazzi- e della Lega- giudicata “scorretta” verso i cittadini.

Ecco il comunicato stampa diramato da Sinistra Civica:

“Leggiamo sulla pagina Facebook della Lega di Finale Emilia che lunedì 20 settembre, a Massa Finalese, è stato inaugurato un presidio di polizia locale alla presenza di due onorevoli leghisti. Peccato che a Massa finalese non ci sia nessun presidio di polizia locale ma la presenza, a partire da quella data, di un agente in servizio presso la delegazione comunale.

Consideriamo scorretto che la Lega voglia far credere ai cittadini che si attivi un nuovo presidio di polizia locale quando in realtà sarà presente presso la delegazione comunale di Massa Finalese un agente nelle mattinate dei giorni lavorativi, chiaramente insufficiente per garantire un presidio permanente di polizia locale. Così come consideriamo scorretto che il sindaco Palazzi ne faccia un’occasione di propaganda quando le norme per la campagna elettorale sono chiarissime e vietano alle pubbliche amministrazioni attività di propaganda di qualsiasi genere, anche inerente l’attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti il voto. Norma che è palesemente stata violata dal comunicato dell’ufficio stampa del comune di Finale Emilia che riporta considerazioni politiche del sindaco.

Non è con la propaganda a due settimane dalle elezioni che si garantisce la sicurezza dei cittadini quando per cinque anni le richieste di Massa Finalese sono state ignorate. Nel programma elettorale del nostro candidato sindaco Mattia Veronesi abbiamo l’obiettivo di implementare l’organico di polizia locale fino a soddisfare i requisiti minimi di legge che prevedono un agente ogni mille residenti ed essere così in grado di garantire un’unità fissa della polizia locale a Massa Finalese e il presidio delle frazioni.

Riteniamo, inoltre, di fondamentale importanza l’attivazione di una Cabina di regia fra la polizia locale e le altre forze dell’ordine per rendere più efficace il controllo del territorio, così come è necessario contrastare il degrado riqualificando gli spazi pubblici, le aree abbandonate e la pubblica illuminazione per una città più viva e per evitare che il degrado alimenti nuovo degrado”.