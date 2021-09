Finale Emilia, incontro con la candidata sindaca Benedetta Pincelli

FINALE EMILIA – Appuntamento al Bar Fly di Finale Emilia, oggi, 29 settembre, alle ore 18.30, per un incontro con la candidata sindaca Benedetta Pincelli. L’incontro sarà un’occasione per presentare i candidati consiglieri delle liste “Ricominciamo Daccapo” e “Impegno Comune”, che sostengono la candidatura di Benedetta Pincelli alle elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre, ma anche per parlare, tra gli altri, dei progetti relativi a piazzale Roma e Maracanà.

