Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli”: 9 open day nelle scuole di musica dell’Area Nord

MIRANDOLA- Un open day in ogni scuola di musica della Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli” per scoprire l’offerta formativa del 2021-2022, conoscere gli insegnanti, provare tutti gli strumenti e, se lo si desidera, iscriversi direttamente ai corsi.

È quanto accadrà a partire dal prossimo 13 settembre in nove appuntamenti su tutto il territorio.

Lunedì 13 e martedì 14 settembre si partirà dalla scuola di Mirandola e si proseguirà sabato 18 settembre a Concordia (dove è in programma anche la festa della musica, con esibizione di tutti i gruppi di musica d’insieme), sabato 25 settembre a Medolla e a Cavezzo, venerdì 1 e sabato 2 ottobre a Finale Emilia, sabato 2 ottobre a San Felice e sabato 9 ottobre a San Prospero.

Le scuole di musica resteranno aperte dalle ore 15 alle 19, con gli insegnanti che aiuteranno i ragazzi a individuare lo strumento a loro più congeniale; un’opportunità unica.

Proseguono intanto le iscrizioni ai corsi che da quest’anno avvengono esclusivamente tramite il sito Internet (www.fondazionecgandreoli.it/iscrizioni/), con un’interfaccia semplice e intuitiva. «Si tratta di un passo avanti importante – spiega la presidentessa della Fondazione, Elena Malaguti – che ci consente di rimanere aggiornati e, soprattutto, di fornire un servizio sempre più chiaro e puntuale all’utenza». Il nuovo sistema prevede infatti anche la nuova App “ScuolaSemplice” con il registro elettronico, sul quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Sul registro si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette con carta di credito.

Sempre sul sito Internet della Fondazione è stato pubblicato il bando per 30 borse di studio (10 delle quali finanziate dalla Fondazione Donor Italia onlus) per allievi in disagiate condizioni economiche. Per sottoporre la propria candidatura c’è tempo fino a lunedì 20 settembre 2021.