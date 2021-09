Il Comune di San Possidonio sbarca su Telegram

SAN POSSIDONIO- Da oggi, lunedì 13 settembre, sarà possibile iscriversi al nuovo Canale Telegram del Comune di San Possidonio, tramite il quale sarà possibile essere aggiornati in tempo reale su tutte le attività, le notizie, i comunicati ed eventuali allerte, direttamente dal Comune.

Iscriversi è facile: occorre aver scaricato sul proprio telefono la app Telegram, selezionare la lente di ingrandimento, digitare nello spazio di ricerca: Comune di San Possidonio e selezionarlo; in fondo alla schermata cliccare sull’opzione “Unisciti”.

L’assessora alla comunicazione Elisa Spaggiari e il sindaco Carlo Casari hanno voluto aggiungere questo strumento di comunicazione, tra i più immediati per raggiungere i propri cittadini, per poter ampliare le possibilità di comunicare velocemente qualsiasi informazione utile.