Il viceministro Sileri a Finale Emilia: si parlerà di Sanità e Fondi europei

FINALE EMILIA- Ci sarà anche il viceministro pentastellato alla Salute Pierpaolo Sileri venerdì 24 settembre a Finale Emilia, a sostegno della candidatura a sindaco di Mattia Veronesi, appoggiato dalle liste del Movimento 5 Stelle, Generazione Futura e Sinistra Civica e Coraggiosa.

Farà tappa in città la mattina, mentre nel pomeriggio arriveranno l’europarlamentare del M5S Sabrina Pignedoli e il senatore Ettore Licheri.

Nella tarda mattinata- alle 12.30- Sileri, insieme a Veronesi, incontrerà la cittadinanza al Vanilla Cafè (in via Matteotti 7/D), per un confronto sui temi della Sanità: un tema particolarmente sentito che tocca, soprattutto in questo periodo, tutti i cittadini e con la necessità di potenziamento dei servizi e della medicina del territorio.

Alle 18.30, sempre al Vanilla Cafè, Pignedoli e Licheri- insieme alla candidata della lista Generazione Futura Giada Oltramari e a Mattia Veronesi- parleranno di “Fondi europei e iniziative PNRR per imprese e Comuni”: illustrando ai presenti vantaggi, opportunità e iniziative legate alle possibilità aperte e che si apriranno.

In serata è prevista una cena di autofinanziamento con tutti i portavoce e il senatore Licheri al ristorante Ambrosia.

