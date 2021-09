Incursioni “no vax-no mask” nelle scuole modenesi: minacce a personale e dirigenti

MODENA- “In un anno scolastico già di per sè complicato, le incursioni No vax e No mask in alcune scuole modenesi – l’Iti Corni e l’Istituto Comprensivo 6 – e, soprattutto, le pesanti minacce e intimidazioni rivolte al personale e ai dirigenti scolastici presi di mira nelle scorse ore, creano un clima di tensione e di insicurezza che complica ulteriormente il lavoro di chi, quotidianamente e tra mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, si adopera per garantire che la scuola funzioni nel miglior modo possibile e rimanga un luogo sereno e sicuro per il personale, gli studenti e le loro famiglie”– è questa la denuncia lanciata dal sindacato scuola Flc Cgil Modena.

“Abbiamo visto cosa corre sui canali Telegram di questi gruppi: i video delle incursioni avvenute in questi giorni in diverse scuole della città di Modena non possono essere derubricati a episodi folkloristici o a provocazione fine a se stessa, mentre i commenti che accompagnano i video fanno temere il peggiore squadrismo– scrive il sindacato– “Questi vanno curati con il piombo”, “sarebbero da prendere a mazzate”, “riempiamoli di cazzotti in testa”: solo per citarne alcuni. Sono vere e proprie minacce che ricordano i tempi più bui di questo paese e fanno temere il rischio di una pericolosa escalation”.

“Come sindacato dei lavoratori della scuola riteniamo che tutto questo sia inaccettabile e chiediamo immediatamente alle Istituzioni e alle Autorità preposte di intervenire con decisione per interrompere questo delirio insensato e pericoloso. Nel condannare fermamente questi squallidi episodi esprimiamo vicinanza e solidarietà al personale e ai dirigenti scolastici colpiti da questi attacchi e chiediamo alla magistratura di intervenire per fare chiarezza su quanto accaduto, chiudere i canali social che permettono il moltiplicarsi di un delirio pericoloso e, soprattutto, garantire la sicurezza e l’incolumità di chi vive e frequenta le nostre scuole per studio e per lavoro: studenti, docenti, personale tutto”.

“A tutti loro va l’invito a segnalare e denunciare pressioni e minacce di ogni tipo– conclude Flc Cgil Modena- e la rassicurazione che da parte della Flc Cgil non mancheranno l’appoggio e il sostegno necessari”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017