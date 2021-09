La ricostruzione post sisma di Concordia alla Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia

CONCORDIA- Un seminario dedicato alla ricostruzione post sisma di Concordia all’interno del Padiglione Italia alla 17a Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia.

“Storia di un minuto, resilienti o resistenti” si svolgerà in diretta dalla Sala delle Capriate, presso la Biblioteca Comunale di Concordia, il 10 settembre dalle 10 alle 14.

Ideata da Alessandro Gaiani, Emilia Giorgi e Guido Incerti e realizzata in collaborazione con ActionAid Italia ONLUS e il GSSI – Gran Sasso Science Institute – “Storia di un minuto” è la sezione del Padiglione Italia, curato da Alessandro Melis, che mette al centro le Comunità Resilienti nei territori del post-sisma. Qui trovano spazio e luce le storie delle comunità e dei luoghi colpiti dai principali terremoti avvenuti in Italia dal 2009 a oggi, dall’Aquila all’Emilia- Romagna all’Appennino del Centro Italia.

L’evento avrà l’obiettivo di affrontare la dicotomia resistenza vs. resilienza, portando l’attenzione

sulla comunità, l’importanza della memoria e la possibilità di rinascita anche dopo un evento

emergenziale come quello di un sisma.

La giornata sarà un momento di raccolta e di messa in luce di come il tempo sia la chiave di lettura

per leggere e migliorare i processi, in un reciproco dialogo natura, memoria e urbanità.