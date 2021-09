Medolla, lo straziante appello della disabile: “Aggiustate le buche nelle strade”

MEDOLLA – Arriva attraverso un post pubblicato su un gruppo Facebook cittadino l’appello di una cittadina disabile di Medolla riguardo alla manutenzione di via Carducci. Attraverso il post in questione, la cittadina chiede che sia risolto il problema delle buche sulla strada, che, date le sue difficoltà di deambulazione, recentemente le hanno causato una caduta e conseguenti problemi ad un braccio e ad una gamba. In particolare, la situazione della strada sarebbe critica all’incrocio tra via Carducci e via Resistenza, a Medolla. La cittadina che ha segnalato il problema non è la sola ad averlo fatto: nei commenti al post pubblicato sul gruppo cittadino, oltre a tanta interventi di solidarietà nei confronti della cittadina disabile, sono arrivate anche altre segnalazioni simili.

