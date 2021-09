No Green Pass rallentano il traffico sull’A1: identificati dalla Polizia

MODENA – Un gruppo di No Green Pass, organizzatosi online, da qualche giorno sta mettendo in scena una protesta nel tratto modenese di autostrada A1, tra Modena Nord e Modena Sud, in entrambe le direzioni. La protesta consisterebbe nel procedere a velocità notevolmente ridotta, allo scopo di rallentare il traffico autostradale e creare disagi alla circolazione. Gli automobilisti che da lunedì scorso stanno inscenando questa protesta contro il Green Pass sarebbero, però, stati identificati dalla Polizia Stradale, che sta ora valutando il tipo di sanzione da applicare in questa circostanza

