Nonantola, l’opposizione: “Ripristino della caserma dei Carabinieri deve essere una priorità”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i gruppi consiliari di opposizione del Consiglio comunale di Nonantola – Nonantola Progetto 2030, Movimento 5 stelle Nonantola, Forza Italia e Nonantola Libera – chiedono l’intervento in Consiglio comunale del Prefetto riguardo alla questione del ripristino della caserma dei Carabinieri cittadina:

“Abbiamo chiesto – spiegano i consiglieri d’opposizione in una nota – di discutere nel prossimo Consiglio comunale di fine settembre un nostro ordine del giorno per invitare formalmente il Prefetto, in modo che si possa chiarire finalmente la posizione del Ministero della Difesa e valutare in modo trasparente tutte le soluzioni che potrebbero permettere di mantenere la Caserma sul territorio.

Il Comune di Nonantola conta 16.200 abitanti ed è situato in posizione strategica, trovandosi tra le città di Modena e Bologna. Inoltre, riveste un’importanza storico-culturale notevole. Tutte le forze politiche d’opposizione presenti in Consiglio comunale chiedono a gran voce la permanenza della caserma dei Carabinieri sul nostro territorio nella modalità più tutelante non solo per la comunità, ma anche per i Carabinieri che continueranno a prestare servizio garantendo la sicurezza di tutti i cittadini e il controllo sul nostro territorio.

Bisogna ricordare infatti che dall’ottobre del 2009, l’Amministrazione comunale sapeva del rischio di perdere la sede della stazione dei Carabinieri ma nonostante questo, negli anni, si è cercato solo di mettere ‘una pezza’ e non affrontare nel dettaglio ed in modo risolutivo la questione.

Oggi Nonantola, sebbene sia stato realizzato un presidio provvisorio, non ha trovato ancora un percorso per ridare alla città una stazione permanente dei Carabinieri. Per questa ragione – concludono I consiglieri d’opposizione – confidiamo che l’Amministrazione comunale ed il Prefetto accettino l’invito a partecipare ad un Consiglio comunale aperto per definire in modo trasparente e risolutivo la questione”.