Novi, arrivano gli artisti di “Stravagante street festival”

NOVI- Mancano esattamente dieci giorni all’inizio dello “Stravagante street festival”: in arrivo a Rovereto gli artisti della Compagnia Teatrale Accademia Creativa che metteranno in scena un’innovativa versione di “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Uno spettacolo itinerante e interattivo fatto di danza aerea, trampoli, bolle di sapone e molto altro.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre, alle 21.30, in via IV Novembre a Rovereto.

