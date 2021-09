Parco della Terramara: a lezione dagli antichi falegnami

MODENA- Domenica 12 settembre, al parco della Terramara di Montale, si va a lezione dagli antichi falegnami.

Le visite guidate, che si replicheranno per tutta la giornata, (dalle 9.30, ogni 45 minuti) approfondiranno infatti le tecniche di costruzione delle palafitte delle terremare, come quelle presenti nel parco archeologico, per le quali conoscenza del legname, sapienza artigianale e utensili efficaci erano fondamentali.

Il pubblico, guidato da archeologi ed esperti, potrà scoprire come 3.500 anni fa gli abitanti di quelle terre effettuavano il taglio dei pali con l’inserzione dei cunei battuti con martelli in legno, e creavano incastri utilizzando asce e scalpelli in bronzo, ricostruiti grazie all’archeologia sperimentale.

Non mancherà un laboratorio per bambini e famiglie che consentirà di cimentarsi nella costruzione di un trapano a volano con materiali naturali e di sperimentare l’ingegnosità di un attrezzo che gli artigiani delle terremare utilizzavano nelle lavorazioni del legno e nella produzione di utensili e ornamenti.

Al termine delle attività ogni piccolo artigiano potrà portare a casa il proprio manufatto.

Il parco della Terramara, che sarà visitabile fino al primo novembre, è aperto tutte le domeniche dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Le visite guidate partono ogni 45 minuti (ultimi ingressi alle 11.45 e alle 17.30) e si consiglia di prenotarsi.

Per garantire una visita in sicurezza per tutti, è necessario esibire il Green pass, in formato digitale o cartaceo.

Il costo del biglietto intero è di 7 euro; il ridotto (dai 6 ai 13 anni) costa 5 euro; l’ingresso è gratuito fino a 5 anni e dai 65 anni. E’ previsto uno sconto del 50 per cento per i possessori della fidelity card del Parco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335 8136948 e 059 532020, in questo caso chiamando negli orari di apertura; o scrivere al Parco (museo@parcomontale.it) assicurandosi di ricevere conferma.

Scaricando l’App io Prenoto è possibile prenotare la visita online.

I programmi delle iniziative del Parco si trovano anche sul sito (www.parcomontale.it) e sulla pagina Facebook parcomontale.