Ritiro corrispondenza al rientro dalle vacanze, è possibile prenotare l’accesso agli sportelli

Al rientro dalle vacanze, per facilitare il ritiro della corrispondenza (raccomandate e assicurate) e pacchi giacenti presso gli uffici postali per assenza del destinatario, in 19 sedi della provincia di Modena è possibile prenotare l’accesso agli sportelli tramite l’App Ufficio Postale o WhatsApp.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso da Poste Italiane, basta scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket.

I sistemi di prenotazione a distanza consentono di riservare il proprio turno anche per altre operazioni tra cui lo SPID.

l servizio è attualmente attivo nei seguenti 19 uffici postali della provincia di Modena: Campogalliano, Finale Emilia, Spezzano, Formigine, Maranello, Mirandola, Modena 1 (strada nazionale Canaletto Sud), Vaciglio, Modena 8 (via Nobili), Modena 4 (via Emilia Est), Saliceto Panaro, Modena 3 (via Vaccari), Modena 10 (via Notari), Nonantola, Pavullo, Sassuolo 1 (via Pretorio), Serramazzoni, Soliera, Vignola.

