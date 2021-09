Salvini a Finale Emilia, il sindaco Palazzi: “Orgoglioso della fiducia che ha riposto in me”

FINALE EMILIA- “Grazie a Matteo e grazie a tutti i cittadini: non solo ai presenti ma anche a chi ha combattuto per cinque anni per il bene del paese”– così il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi ha ringraziato il leader leghista Matteo Salvini, in visita a Finale venerdì 24 settembre per sostenere la candidatura di Palazzi alle prossime Amministrative.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017