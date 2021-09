San Possidonio, ampliamento di due aule alla scuola primaria

SAN POSSIDONIO – In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, che ha preso il via lo scorso 13 settembre, l’Amministrazione comunale di San Possidonio ha portato avanti alcune modifiche strutturali e organizzative per permettere nel migliore dei modi lo svolgimento delle attività didattiche per tutti i bambini e i ragazzi iscritti ai servizi scolastici ed educativi del Comune:

– Per permettere il distanziamento tra gli alunni di due classi della Scuola Primaria più numerose, nel periodo estivo sono stati fatti i lavori di ampliamento di due aule. Grazie al lavoro dell’ Ufficio Tecnico, il Comune è riuscito a partecipare a un bando del MIUR aperto dal 6/8 al 13/8, ottenendo un finanziamento di 111.800 € come contributo per i lavori di ampliamento e per la realizzazione della pergotenda da sistemare all’esterno della scuola per giochi e attività all’aperto e lavori di sistemazione dell’ area cortiliva esterna che verranno realizzati tra il 2021 e il 2022.

– Le classi della Scuola Secondaria ritorneranno nella parte della struttura che è stata loro destinata e la classe più numerosa verrà sistemata in Palestropoli . – Per rispettare le norme di prevenzione al Covid negli ambienti scolastici, in accordo con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo, tre classi della Primaria quest’anno scolastico utilizzeranno come aula i tre laboratori della Scuola Secondaria, entrando da via Nannetti.

