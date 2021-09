San Possidonio, in piazza Andreoli lo spettacolo “Donne in cerca di riso”

SAN POSSIDONIO- A San Possidonio, sabato 4 settembre, vanno in scena le donne, con le loro mille sfaccettature.

Attraverso pagine più o meno note, tratte da autrici, poetesse, cabarettiste, nello spettacolo “Donne in cerca di riso” sfilano sul palco infinite tipologie di donna: dalla femminista perennemente in lotta, alla lavoratrice indefessa, dalla svampita preoccupata di invecchiare, all’intellettuale che mortifica il corpo.

Uno spaccato sulle donne di oggi e di ieri: in famiglia, al lavoro, nel tempo libero. Davanti agli occhi dello spettatore appaiono, in una girandola di sketches, le mondine del dopoguerra, le lavoratrici interinali dei callcenter, le casalinghe annoiate e le madri a tempo pieno.

Il tutto senza dimenticare, ovviamente, l’altra metà del cielo, che tanto affolla i pensieri del gentil sesso. L’universo femminile si cala qui in una dimensione “leggera” ed ironica e la ricerca tormentata di un’identità diventa voglia di vivere. E ridere. Il riso si trasforma così da cibo per il corpo a cibo per l’anima. Lo spettacolo è accompagnato da musica di vario genere, dal jazz alle canzonette anni ’40, oltre che da preziose ricette di piatti tipici (ovviamente a base di riso) e da canzonette semiserie che tutti noi abbiamo cantato almeno una volta lungo la strada delle vacanze.

Durante la serata sarà inaugurata dall’Amministrazione Comunale la panchina rossa di piazza Andreoli, simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne.

Per lo spettacolo è necessaria la prenotazione contattando i numeri 0535417924 e 3342126954 dalle ore 8 alle ore 13: dal lunedì al sabato.

Obbligo di Green Pass o tampone negativo risalente a 48 ore precedenti all’evento.