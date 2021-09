San Prospero, risparmio energetico e antincendio: proseguono i lavori alla palestra scolastica

SAN PROSPERO – Durante l’estate, gli infissi della scuola primaria “Marga Baraldi” di San Prospero sono stati adeguati alle recenti normative in materia di efficientamento energetico. E’, inoltre, in corso, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, anche la sostituzione degli infissi della palestra scolastica, operazione che consentirà all’intero complesso, composto da scuola e palestra, di contenere i consumi e ottimizzare il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni. L’intervento di efficientamento energetico è stato finanziato con decreto del Ministero dell’Interno, che ha assegnato a San Prospero un contributo di 70.000 euro.

E’ in fase di completamento anche l’intervento di revisione dell’attuale Certificato di Previsione Incendi della scuola primaria e della palestra scolastica, che ridurrà il rischio incendio dell’intero plesso scolastico e in più consentirà di usufruire del soppalco della palestra, ad oggi non utilizzato. In particolare, il piano lavori sulla palestra prevede la realizzazione di una nuova scala interna e di un servizio igienico con un unico antibagno da cui si accederà ai due bagni, uno per gli uomini e uno per le donne, quest’ultimo adeguato ad accogliere utenti disabili. Il piano prevede anche l’installazione nella palestra di segnalatori di sicurezza visivi e acustici per rivelare la presenza d’incendi.

Gli impianti elettrici saranno integrati con nuovi apparati d’illuminazione di sicurezza, segnalazione, rivelazione e allarme incendio. Al termine delle operazioni, la palestra potrà ospitare fino a 99 persone tra il pubblico e quattro posti saranno riservati ai disabili. L’intervento è stato finanziato con decreto del MIUR con un contributo di 40.800 euro.

