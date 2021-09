Scontro auto-moto, in gravi condizioni il centauro

MODENA- È ricoverato all’ospedale di Baggiovara il giovane che, a bordo della sua motocicletta, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 24 settembre a Modena, tra via del Pozzo e viale Moreali.

L’impatto tra la motocicletta Suzuky condotta dal 22enne, residente in città, con una vettura Fiat 600, è avvenuto verso le 20.40. Automobile e motocicletta viaggiavano nella stessa direzione: provenendo dal lato di via del Pozzo prossimo alla Vignolese, stavano immettendosi su viale Moreali, probabilmente affiancati quando, per cause da accertare, sono entrati in contatto e la moto è caduta a terra.

Le condizioni del giovane alla guida sono subito parse gravi e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. Ferita, in modo più lieve, anche la conducente della vettura, una 39enne, sempre residente a Modena, che viaggiava insieme a una passeggera 48enne pure lei medicata al Pronto soccorso.

Sul posto, per gli accertamenti di legge, le pattuglie dell’Infortunistica della polizia locale che dovranno accertare la dinamica del sinistro raccongliendo anche le testimonianze dei presenti.