Scuola, per Flc/Cgil Modena ancora troppi i posti scoperti per personale Ata

MODENA- L’anno scolastico non è ancora iniziato ma la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici nelle scuole della provincia di Modena non è delle migliori.

È la denuncia lanciata dal sindacato Flc/Cgil Modena: “Abbiamo ascoltato il ministro Bianchi magnificare le operazioni di immissione in ruolo e assegnazione supplenze per i docenti; poco da dire, il 95% dei docenti sarà in classe il 13 settembre, e si tratta di un dato significativo, che segnala un’inversione di tendenza– scrive Flc/Cgil- Non dobbiamo però dimenticarci del fatto che circa 3000 dei contratti stipulati per i docenti sono a tempo determinato, dunque la solita marea di precari”.

“Allo stesso tempo non abbiamo rilevato la stessa attenzione per quel che riguarda il personale Ata.

Anzi -in base alle denunce e segnalazioni che ci sono pervenute in questi giorni sul territorio modenese – risultano essere tantissimi i posti non ancora coperti per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie”.

Ecco il comunicato rilasciato dal sindacato:

“Lunedì 13 settembre potremmo avere la paradossale situazione per cui a fronte di classi coperte da quasi tutti i docenti, possano corrispondere segreterie e spazi comuni sguarniti di personale. Al termine delle convocazioni da I fascia Ata, risultavano infatti vacanti circa 700 posti che dovrebbero essere assegnati agli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto Ata (III fascia). Gran parte di queste convocazioni sono però partite ieri, il che vuol dire che durante la prima settimana di scuola potrebbero registrarsi numerosi disagi non solo in riferimento al carico di lavoro che peserà sul personale Ata già presente in servizio, ma anche e soprattutto in relazione alle attività di sorveglianza sugli studenti, a cui vanno aggiunte le operazioni di sanificazione e igienizzazione da compiere anche più volte nell’arco di una giornata nonché le operazioni di controllo e validazione del Green Pass. Significativi in tal senso i casi della Secondaria Lanfranco di Modena (IC 6) laddove sono presenti solo 3 collaboratori scolastici per più di 500 alunni, dell’Istituto Calvi di Finale Emilia laddove mancano 7 assistenti amministrativi su un organico di 8, e dell’Istituto Comprensivo di Soliera laddove mancano 4 assistenti amministrativi su 7. Queste criticità vanno a pesare soprattutto sugli assistenti amministrativi già in servizio i quali, oltre a dover fronteggiare una carenza notevole di personale devono occuparsi della gestione delle convocazioni del personale Ata e docente (graduatorie d’istituto)”.

