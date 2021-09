La sindaca di Nonantola: “Suonare faccetta nera è un fatto grave che non possiamo accettare”

NONANTOLA- I contorni della vicenda non sono ancora perfettamente chiari e alcune “voci” tenderebbero a ridimensionare l’accaduto, ma stando a quanto segnalato dall’ Anpi Nonantola l’episodio del 5 settembre scorso è preoccupante e pericoloso.

La sindaca di Nonantola Federica Nannetti non ha usato mezzi termini per commentare quanto è successo: “La nostra Costituzione punisce l’apologia di fascismo. Suonare Faccetta nera, un canto che richiama l’oscuro passato coloniale fascista, quando il regime si rese autore di innumerevoli atrocità e nefandezze, è un fatto grave che non possiamo accettare– scrive la sindaca sui social- Al momento non ci risultano denunce formali che possano aiutare a chiarire la vicenda, ma è importante comprendere le reali responsabilità di questo gesto ignobile, non degno di un paese antifascista quale Nonantola storicamente è, in modo che gesti simili non passino inosservati e possano essere presi tutti i provvedimenti del caso”.

