Tangenziale Camposanto, Platis e Neri (Fi):”La prima tranche di finanziamenti non può essere utilizzata”

CAMPOSANTO- Neanche il tempo di metabolizzare il via libera arrivato dalla Commissione Territorio, ambiente e mobilità sulla realizzazione del secondo stralcio della tangenziale di Camposanto ed ecco arrivare le prime smentite sull’effettiva fattibilità dal consigliere provinciale Antonio Platis e dal capogruppo in Ucman mauro Neri.

“Le bugie hanno le gambe corte: dopo pochi giorni dalla denuncia di Forza Italia, il PD fa calendarizzare la petizione del gennaio 2021 per realizzare il secondo stralcio della Tangenziale di Camposanto– scrivono il consigliere provinciale Antonio Platis e il capogruppo in Ucman Mauro Neri- Peccato che abbiamo scoperto, e queste sono parole dell’assessore regionale Corsini, che il PD ha perso tempo, non ha il progetto in mano e i corposi finanziamenti europei appena stanziati non possono essere utilizzati per la Tangenziale di Camposanto”.

“Considerata tuttavia l’importanza dell’opera, la Regione – ha dichiarato l’assessore Corsini nel documento di presentazione della petizione – si è impegnata a proporne il finanziamento nell’ambito del prossimo programma FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2021-2027. Si evidenzia che è in corso l’assegnazione di una prima tranche di finanziamenti già disponibili in anticipazione del Fondo 2021-2027 che, tuttavia, sono stati destinati su richiesta del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, a interventi di rapida realizzazione e avanzato stato progettuale (in gran parte manutenzioni), fra i quali non rientra l’opera in questione in quanto non presenta un adeguato livello progettuale”.

“La normativa europea, e non il cattivo Ministro per la coesione territoriale, prevede che le opere siano finanziabili solo se già progettate e pronte per essere bandite- continuano Platis e Neri- Nonostante le richieste del territorio e delle imprese che in questi anni hanno sempre incalzato, scopriamo che chi ci amministra ha fatto veramente ben poco”.

“L’annuncio della seconda tranche- chiudono il consigliere provinciale e il capogruppo in Ucman – sa tanto di una toppa di circostanza”.

