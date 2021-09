“Ti tiro il collo”: a Mirandola una lite tra vicini finisce a giudizio

MIRANDOLA- E’ finita con una condanna per ingiurie e al pagamento di oltre 5500 euro la vertenza tra due vicini di casa di Mirandola, approdata in tribunale nel 2017. Una donna aveva infatti denunciato il suo vicino, un agricoltore 75enne, per minacce e violenza privata.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta di Modena, la donna aveva contestato in particolare due episodi: in entrambi i casi era stato necessario lìintervento delle forze dell’ordine per placare gli animi.

L’installazione di una pompa di irrigazione da parte dell’uomo- danneggiata accidentalmente dal passaggio in auto della vicina- era stata la classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso, peggiorando drasticamente il già precario rapporto di convivenza dei due.

In occasione dell’ultima lite tra i due, che aveva poi fatto scattare la querela, l’uomo avrebbe minacciato la donna urlandole- in gergo dialettale- “Ti tiro il collo”.

La donna, impaurita, era corsa in casa allertando le forze dell’ordine.

Il 75 enne è stato condannato per ingiurie al pagamento di 5720 euro complessivi: tra il risarcimento alla donna e le spese processuali.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017