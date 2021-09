Topolino morto al Policlinico, “atto volontario”. Proseguono le indagini

MODENA – La presenza di un topolino morto sul vassoio del pranzo del reparto di Medicina Oncologica del Policlinico di Modena sarebbe frutto di un atto doloso. E’ questa l’ipotesi su cui starebbe lavorando la Procura di Modena nel tentativo di fare luce su quanto accaduto lo scorso giovedì 9 settembre. In particolare, la Procura starebbe valutando la possibilità che il gesto sia riconducibile a tensioni interne tra le società che si occupano della distribuzione dei pasti all’interno del Policlinico. L’ipotesi, dunque, sarebbe quella di un gesto individuale compiuto per vendetta. Non si esclude, però, anche se sembrerebbe al momento meno probabile, la pista no-vax: in questo caso, l’obiettivo sarebbe quello di screditare la sanità pubblica, allo scopo di minare la campagna vaccinale anti-Covid.

