Tornado a Carpi, l’appello del sindaco ai cittadini: “Non toccate i rifiuti pericolosi”

CARPI- In seguito al tornado che ha colpito Carpi domenica 19 settembre, il sindaco Alberto Bellelli ha lanciato un appello a tutti i carpigiani: “Vista la presenza di rifiuti nelle aree cortilive delle aziende e delle case interessate dai danni causati dalla tromba d’aria l’Amministrazione comunale invita i proprietari ed i cittadini a non raccogliere e smaltire i rifiuti pericolosi, come ad esempio amianto o lana di vetro, senza l’ausilio di ditta specializzata e autorizzata ad eseguire tale operazione”.

“I rifiuti non pericolosi, come ad esempio plastica, ferro e legno potranno invece essere raccolti in autonomia senza necessità di differenziarli; se le dimensioni lo consentono dovranno essere confezionati all’interno di sacchi di adeguata capacità (dove non disponibili i sacchi potranno essere forniti da AIMAG contattando il numero del settore Ambiente al numero 059 649081) e dovranno essere accumulati in aree facilmente raggiungibili dai camion di grosse dimensioni che Aimag utilizzerà per la raccolta e per le successive operazioni di differenziazione e smaltimento negli impianti dedicati”.





