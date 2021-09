Velocità: tra luglio e agosto 1.300 sanzioni tra Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino

BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO- Al fine di contrastare l’elevata velocità dei veicoli, quale causa principale di gran parte dei sinistri stradali con esiti gravi, la polizia locale dell’Unione del Sorbara, nei mesi di luglio e Agosto, ha intensificato i controlli per contrastare tale fenomeno.

Nel corso dell’estate il comando della polizia locale ha svolto intensi e diversificati controlli sul territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino impiegando 18 operatori che, nel corso dei numerosi servizi volti al controllo della velocità e unitamente ai controlli mediante postazioni fisse, hanno elevato più di 1.300 sanzioni per eccesso di velocità: ben 510 per conducenti che avevano superato il limite di velocità tra i 10 e i 40 km/h, 22 per conducenti che avevano superato il limite di velocità di oltre i 40 km/h e 1 conducente che lo aveva superato di 60 km/h. Circostanze queste per le quali si è proceduto anche al ritiro delle patenti di guida per le successive sospensioni.

“È ora in corso l’analisi dei dati – dichiara il comandante Luca Di Niquili – per individuare al meglio le maggiori criticità sul territorio dei quattro Comuni, individuando i luoghi e gli orari con fenomeni di particolare frequenza e intensità, per poter così definire le strategie e le soluzioni per prevenire e combattere il pericolo delle infrazioni legate alla velocità, soprattutto nei centri abitati, e garantire sempre maggiore sicurezza ai residenti”.