Villa Sorra: alberi che cadono, piante secche e canali intasati

NONANTOLA- Una verifica della completa esecuzione di tutte le lavorazioni previste nel contratto d’appalto per la manutenzione della tenuta storica Villa Sorra: questo è quanto hanno richiesto i gruppi consigliari “Lega Salvini premier” e “Liberi di scegliere” di Castelfranco Emilia e dal gruppo “Lista civica nuovo San Cesario”.

I tre gruppi consigliari hanno “richiamato alle proprie responsabilità” i sindaci di Nonantola, Castelfranco, Modena e San Cesario sul Panaro (i quattro Comuni proprietari, dal 1972, della tenuta) a fronte di una “manutenzione che parecchio ha fatto discutere“.

Questa la nota dei tre gruppi consigliari:

“Il servizio è stato affidato a un’impresa esterna che ha vinto l’appalto tre anni fa presentando l’offerta economicamente più vantaggiosa. A fine anno l’appalto scadrà e una verifica del lavoro svolto risulta quantomai necessaria. Delegato alla gestione dell’appalto e dei relativi controlli è il Comune di Castelfranco: gli altri Comuni sembrano sborsare la loro quota in silenzio, senza “impicciarsi” più di tanto dello stato in cui versa il verde del parco e del giardino. Piante così prestigiose avrebbero bisogno di essere seguite con cura e attenzione costanti, con esperienza e competenze certificate. La stessa soprintendente, l’architetta Lisa Lambusier, nella lettera inviata lo scorso 25 giugno ai nostri Gruppi, ha auspicato “l’adozione di un piano manutentivo adeguato per il verde da affidare a personale qualificato”. Questa osservazione non potrà non essere recepita dagli amministratori dei Comuni proprietari.

La loro attenzione appare tutta proiettata nel futuro, al progetto “Saperi e Sapori”, e sembrano non vedere che oggi gli alberi cadono sui sentieri, le piante rinsecchite non vengono sostituite da anni, i canali sono intasati da alghe e piante rampicanti e sono divenuti la “location” delle nutrie.

La manutenzione e la cura del verde del Compendio di Villa Sorra devono essere degni dell’antica nobiltà, nel rispetto dei fragili equilibri che permettono l’esistenza di luoghi unici come questo. Una manutenzione approssimativa o carente, in assenza di figure professionali adeguate, non potrà che condurre, lentamente, Parco e Giardino Storico ad un degrado, forse, irrecuperabile.