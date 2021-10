Ambiente e territorio: Concordia aderisce alla campagna nazionale “Mosaico verde”

CONCORDIA- AzzeroCo2 è una società romana, costituita da Legambiente e Kyoto Club, che offre ad aziende ed Enti pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale.

Da oltre 10 anni AzzeroCO2 realizza progetti di forestazione in Italia con l’obiettivo di mitigare l’impatto ambientale delle attività umane e valorizzare aree in stato di degrado. Dal 2007 ad oggi ha contribuito, grazie ai suoi partner e clienti, a piantumare circa 473mila alberi per un’estensione totale di 360 ettari di bosco in aree per la maggior parte di proprietà pubblica, tutte rigorosamente in Italia.

AzzeroCO2 ha promosso la campagna nazionale “Mosaico Verde” con l’obiettivo di alzare il livello di attenzione degli Enti locali riguardo al tema dei cambiamenti climatici: con un particolare richiamo all’adozione di strategie di pianificazione ambientale integrata e di adattamento per prevenire e contenere i rischi locali attesi dall’aumento di eventi climatici avversi (innalzamento delle temperature, piogge più intense o frequenti).

Lo scorso maggio la società romana ha comunicato all’Amministrazione comunale di Concordia la possibilità di aderire al Progetto “Mosaico Verde” e il Comune ha deciso di accettare la proposta di adesione e attuazione della campagna.

A fronte dell’adozione- da parte dell’Amministrazione concordiese- di un progetto strategico che inquadri l’intervento di forestazione negli strumenti locali di pianificazione ambientale e territoriale, AzzeroCO2 metterà in campo una serie di azioni che consentiranno di beneficiare dell’intervento di riforestazione urbana sostenuto economicamente da una o più Aziende partner.

Lo scopo sarà quello di conseguire, nel medio termine, un’azione integrata di riqualificazione degli spazi verdi, funzionale all’adattamento ai cambiamenti climatici.

La stipula del Protocollo di Intesa di adesione al progetto “Mosaico Verde” non comporterà quindi nessun onere diretto per l’Amministrazione comunale di Concordia.

Il Comune, però, si impegnerà – terminato il progetto Mosaico- ad attivare una corretta e coerente gestione delle aree oggetto del progetto, oltre a garantire un’adeguata divulgazione dell’intervento.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017