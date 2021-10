Amministrative Finale Emilia, l’amarezza di Veronesi: “Chi vince festeggia, chi perde spiega”

FINALE EMILIA: “Chi vince festeggia, chi perde spiega”: con un aforismo dell’allenatore di pallavolo argentino Julio Velasco, Mattia Veronesi commenta l’amaro esito di queste Amministrative 2021.

“Chi vince festeggia, chi perde spiega. Parole di Julio Velasco. E io oggi sono qui a spiegare. Non abbiamo raggiunto il risultato che volevamo, non siamo riusciti a spiegare alla popolazione di Finale, cosa volevamo fare, come volevamo farlo e dei benefici che avrebbe potuto portare.

Ci è mancato il centro, abbiamo sbagliato la comunicazione su Finale paese: che infatti non ha risposto– scrive Veronesi su Facebook- È stato un nostro errore, o limite, o inevitable scotto dell’inesperienza”.

“È andata così, ormai è inutile ragionare oltre. Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato, il finale di un viaggio meraviglioso– prosegue il post- Voglio ringraziare tutti i ragazzi che mi sono stati vicini in questi giorni, chi mi ha supportato e sopportato, tutti quelli che si sono impegnati per portare avanti questa idea, i ragazzi delle liste, tutti i collaboratori che hanno partecipato alla campagna, i bar che ci hanno ospitato, i ragazzi che hanno portato in giro i volantini, chi ha investito un attimo per ascoltarci, chi ci ha dato fiducia. Senza di voi tutto questo, con tutti i suoi difetti, non sarebbe stato possibile”.

