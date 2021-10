Ballottaggio Finale Emilia, Palazzi: “Uniamoci per un futuro senza discarica e senza disservizi”

FINALE EMILIA- Il ballottaggio di domeni 17 e lunedì 18 si avvicina e il duello tra Claudio detto Marco Poletti del centrosinistra e il sindaco uscente della Lega Sandro Palazzi si preannuncia serrato. Proprio in vista del ballottaggio Palazzi ha lanciato un accorato appello ai cittadini elettori: “Il ballottaggio segnerà il futuro di Finale Emilia, Massa e delle sue frazioni. Per questo mi appello a tutti i cittadini, a cui chiedo di sostenere un progetto rinnovato e condiviso e impedire che l’Amministrazione torni in mano a chi ha portato il Comune a rischio commissariamento e favorirà la realizzazione della discarica– scrive Sandro Palazzi- Sarò il sindaco di tutti, sia di chi mi ha votato, sia di chi, lecitamente, ha idee politiche anche diverse dalla mia”.

“Perché la scelta che abbiamo di fronte non è fra centrodestra e sinistra. Ma fra servizi e disservizi, fra un bilancio sano e una voragine di debiti. Fra chi mette al primo posto salute, rispetto e valorizzazione del territorio e chi, per interessi diversi, è pronto ad accettare rifiuti, inquinamento e traffico- continua il sindaco uscente– Esprimo le mie congratulazioni a tutti i candidati delle liste che hanno partecipato al primo turno e hanno raccolto un ampio consenso da parte dei finalesi. A tutti loro chiedo un passo avanti e tendo la mano: uniamo le forze per il bene della nostra Comunità”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017