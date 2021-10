Bimbo di 11 anni travolto da un’auto mentre va a scuola

MODENA- Momenti di paura intorno alle 7.30 di giovedì 21 ottobre davanti alle scuole Rodari, a Modena. Un piccolo alunno è stato travolto da un’auto mentre attraversava via Magenta, all’altezza di via Nervi.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per constatare le condizioni del bimbo, che è stato portato d’urgenze in ospedale dal 118.

L’11enne non è in pericolo di vita, anche se le ferite riportate sembrerebbero piuttosto considerevoli.

La polizia locale ha chiuso il tratto di via Magenta per quasi due ore per permettere tutti i rilievi.

