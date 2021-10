Caos trasporti, Casano e Platis (FI): “Nonantola deve entrare nel bacino di Modena”

NONANTOLA- “Dalle tratte alle biglietterie, dai controlli a bordo alle corse offerte: gli studenti e gli utenti di Nonantola sono “prigionieri” di un altro gestore, lontanissimo dalle esigenze dei cittadini. La competenza deve essere provinciale e dopo anni di oblio le istituzioni devono battere i pugni sul tavolo e pretendere una soluzione”– così i consiglieri di Forza Italia Pino Casano e Antonio Platis commentano l’attuale situazione dei mezzi pubblici a Nonantola.

“Le tratte Nonantola-Modena, Nonantola-San Giovanni in Persiceto, Nonantola-Finale Emilia, Nonantola-Cento, fanno capo alla società TPER S.p.A e quindi il nostro Comune è sostanzialmente nel bacino di Ferrara – Bologna. Basti pensare – denunciano i forzisti – che abbiamo registrato l’assenza di Tper e della agenzia della mobilità di Ferrara dai tavoli organizzati in prefettura a Modena per coordinare le corse in ‘epoca Covid’”.

“Normativamente l’Agenzia AMO, costituita nel 2001 come consorzio di funzioni fra l’Amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia e poi trasformata in società per azioni nel giugno 2003, può avere come soci solo ed esclusivamente gli Enti locali della provincia di Modena e svolge, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 30/1998, funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena. Invece Nonantola – chiosano Casano e Platis – deve interfacciarsi con Ferrara e Bologna per coordinare le corse per Modena che dista appena 10 chilometri”.

“Chiediamo che venga immediatamente istituito un tavolo di confronto permanente con gli enti Provincia di Modena, Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna e le società Amo spa, Seta spa e Tper spa per la definizione e la pronta risoluzione delle diverse e specifiche problematiche di questo territorio“- concludono i consiglieri.

